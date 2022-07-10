Минобороны отчиталось об ударе по позициям ВСУ в Славянске

Уничтожены около ста военных

Российские военные поразили высокоточным оружием пункт временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и склад с боеприпасами на территории Керамического комбината в Славянске. Как сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, уничтожено до ста человек личного состава и более тысячи артиллерийских снарядов для американских гаубиц.

Также в районе Константиновки точным ударом уничтожены два ангара с укрытыми в них гаубицами М777 производства США. Из них велись обстрелы жилых кварталов Донецка.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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