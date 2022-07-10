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Российские военные уничтожили пункт хранения американских гаубиц на Украине

14:10
  • воскресенье
  • 10 июля 2022

Удар нанесён по Константиновке

Российские военные уничтожили в районе Константиновки два склада с американскими гаубицами, из которых ВСУ обстреливали Донецк. Вооружение хранилось в двух ангарах, по ним нанесён удар высокоточным оружием.
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Также за минувшие сутки уничтожены около ста украинских военных, дислоцировавшихся на территории Керамического комбината в Славянске. Там же хранились снаряды для гаубиц М777 производства США.

Помимо этого, истребителями Су-35с ВКС России в воздухе сбиты два украинских самолёта Су-25 и один МиГ-29. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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