Собянин поздравил с днём рождения народного артиста России Юрия Стоянова

Ему исполнилось 65 лет

Сергей Собянин поздравил с 65-летием народного артиста России Юрия Стоянова. В поздравительной телеграмме мэр отметил, что зрители любят Стоянова за огромный талант, высокий профессионализм, неподражаемое обаяние и чувство юмора.

"В вашей богатой творческой биографии множество ярких драматических, лирических, комедийных ролей, которые по праву принесли вам всенародную популярность", - написал Собянин.

Юрий Стоянов стал известен широкой публике в 1993 году после появления на телеэкранах программы "Городок". Вместе с Ильёй Олейниковым они снимались в коротких юмористических сюжетах.

Кроме этого, Юрий Стоянов снялся в нескольких десятках фильмов. Самые известные – "Ландыш серебристый", "12", "Белая гвардия", "Крымский мост. Сделано с любовью!".

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