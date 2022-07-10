Катайтесь с удовольствием: Собянин обратился к велосипедистам

Мэр посоветовал им надевать яркую одежду

Вечером 9 июля по случаю Дня московского транспорта около 25 тысяч велосипедистов проехали 20 километров от Суворовской до Болотной площади. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

"Самые заметные участники этого фестиваля были в жилетах и со светоотражающими элементами. И это правильно. Чем ярче одежда и сам велосипед, тем безопаснее для вас дорога. Катайтесь с удовольствием!" - обратился к велосипедистам Собянин.

Мэр отметил, что велодвижение в столице с каждым годом становится всё популярнее: в городе открываются станции городского проката, появляются новые велодорожки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"