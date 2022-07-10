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В Херсоне после атаки ВСУ повреждена больница и разрушен жилой дом

16:05
  • воскресенье
  • 10 июля 2022

Есть пострадавшие

В Херсоне при ракетном ударе ВСУ повреждена городская клиническая больница и полностью разрушен жилой дом. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МВД Херсонской области.
ВСУ открыли огонь по Херсону

Повреждение получила больница имени Карабелеша на проспекте Ушакова. О характере повреждений не сообщается. Во время обстрела пострадали два человека. 

Утром 10 июля над Херсоном сработали системы ПВО. Находящийся под контролем российских военных город подвергся массированному обстрелу украинских военных. Обстрел вёлся со стороны Николаева.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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