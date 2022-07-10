Германия поставила на паузу выделение помощи Украине

Европе самой нужны деньги

Германия решила притормозить выделение помощи Украине. Берлин блокирует очередной пакет в размере девяти миллиардов евро. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

По данным издания, уже в сентябре Киев может объявить дефолт. В это время настанет очередной срок погашения внешней задолженности. Платить будет нечем.

Против выделения помощи Киеву выступил министр финансов Германии Кристиан Линднер. Он не одобряет идею Еврокомиссии финансировать помощь Украине за счёт общего европейского долга. От этого пострадают страны ЕС.

Пока известно лишь о том, что Берлин одобрил первый транш в размере одного миллиарда евро. Он должен поступить на Украину до конца июля. Между тем, Киеву нужно до пяти миллиардов ежемесячно для того, чтобы не скатиться в долговую яму.

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