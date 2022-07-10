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Володин: США разрушили старые европейские государства

17:09
  • воскресенье
  • 10 июля 2022

Спикер Госдумы высказался на тему украинского кризиса

США хотели обладать миром, и разрушили старые европейские государства. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Россия-1" спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Политик высказался о кризисе в Европе и ситуации на Украине. По мнению Володина, украинский кризис можно было бы разрешить мирными средствами, но это не дают сделать США.

"Понятно, что можно было бы и сегодняшнюю ситуацию разрешить мирными средствами. Но вы видите, это не выгодно ни США, ни тем, кто им подпевает", - отметил спикер Думы.

Он полагает, что таким политикам безразлична судьба украинцев, для них это расходный материал.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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