К Москве приближается мощный грозовой фронт

МСЧ предупредило жителей столицы

К Москве с юга приближается широкий грозовой фронт. До конца дня в регионе будут гроза и сильный ливень. Скорость шквалистого ветра может достигать 17 метров в секунду, не исключён град.

МЧС предупреждает москвичей о соблюдении основных правил во время грозы. Автомобилистам следует держать дистанцию и не делать резких перестроений. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Также во время грозы не следует разговаривать по мобильному телефону и пользоваться электронными устройствами.

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