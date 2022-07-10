Киев недоволен решением Канады вернуть турбину для "Северного потока"

Агрегат был на ремонте

В Киеве раскритиковали решение Канады вернуть турбину "Северного потока". Агрегат был на ремонте за океаном.

Власти Канады поначалу отказывались возвращать турбину в Россию, но потом приняли решение передать её Германии. Та, в свою очередь, отправит её в нашу страну.

Решение канадских властей является плохим прецедентом. Об этом заявил глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон на своей странице в социальной сети. По его мнению, Канада попросту поддалась давлению Берлина.

В начале лета турбину отправили в Канаду. В середине июня "Газпром" предупредил европейских потребителей о сокращении поставок газа.

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