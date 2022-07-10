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Российские рыбаки с размахом отметили свой праздник

18:57
  • воскресенье
  • 10 июля 2022

Многие провели этот день с удочкой в руках

В воскресенье в России отметили День рыбака. С праздником работников рыбохозяйственного комплекса страны поздравил глава правительства.  Михаил Мишустин поблагодарил их за работу и подчеркнул, что они обеспечивают продовольственную безопасность страны.
В Приморье рыбаки поймали тунца весом 330 кг

Этот день многие россияне провели с удочкой в руках, наслаждаясь любимым хобби. Так на Курилах собрались десятки рыбаков. После хорошего улова все вместе наварили ухи и отметили свой праздник спортивными состязаниями.

Весело и вкусно встретили этот день и во Владивостоке. Там на набережной можно было приобрести свежевыловленные морские деликатесы и послушать выступления артистов.

Народными песнями и танцами чествовали рыбаков и в Ленинградской области. И конечно, по традиции всем гостям праздника предлагали наваристую уху.

А в Керчи День рыбака отметили массовой пробежкой. В жаркий июльский день рыбакам и всем желающим предложили отведать сочных арбузов, сообщает "ТВ Центр".

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