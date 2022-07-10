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Госдума планирует провести внеочередное заседание 15 июля

19:04
  • воскресенье
  • 10 июля 2022

Накопились неотложные вопросы

Совет Госдумы 11 июля рассмотрит вопрос о проведении внеочередного заседания палаты 15 июля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Думы.
Депутаты Госдумы подвели итоги весенней сессии

Соответствующее распоряжение дал спикер Вячеслав Володин. На внеочередном заседании будут рассмотрены вопросы, требующие неотложного решения, в том числе, правительственные инициативы. В Совете Федерации заявили, что там тоже готовы собраться на внеплановое заседание. 

6 июля депутаты Госдумы провели финальное заседание весенней сессии и подвели её итоги. Всего был принят 361 федеральный закон, более 60% из них - прямого действия. Парламентарии работали в условиях санкционной войны, объявленной Западом и своей главной задачей считали обеспечение социальной защиты граждан и поддержку экономики.

Весенняя сессия должна завершиться 31 июля. До этого момента депутаты разъехались по своим округам для работы с избирателями.

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