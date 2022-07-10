ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Один человек погиб в Москве во время грозы

19:19
  • воскресенье
  • 10 июля 2022

В столицу пришёл мощный фронт

Один человек погиб, десять пострадавших доставлены в больницы после сильной грозы с порывистым ветром в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.  Городские службы делают всё возможное для устранения последствий стихии. 
К Москве приближается мощный грозовой фронт

Во время грозы были повалены деревья, упали незакреплённые конструкции. В некоторых районах изменены маршруты общественного транспорта. Перед Лефортовским тоннелем на ТТК сильно затруднено движение из-за упавших на проезжую часть фрагментов облицовки.

Ранее столичные власти предупреждали о приближении с юга мощного грозового фронта. Москвичам советовали соблюдать основные правил поведения во время грозы.

Между тем, сообщается, что столичные аэропорты, несмотря на грозу, работают в штатном режиме.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Упавшее дерево
Упавшее дерево
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.