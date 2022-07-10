Один человек погиб в Москве во время грозы

В столицу пришёл мощный фронт

Один человек погиб, десять пострадавших доставлены в больницы после сильной грозы с порывистым ветром в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале. Городские службы делают всё возможное для устранения последствий стихии.

Во время грозы были повалены деревья, упали незакреплённые конструкции. В некоторых районах изменены маршруты общественного транспорта. Перед Лефортовским тоннелем на ТТК сильно затруднено движение из-за упавших на проезжую часть фрагментов облицовки.

Ранее столичные власти предупреждали о приближении с юга мощного грозового фронта. Москвичам советовали соблюдать основные правил поведения во время грозы.

Между тем, сообщается, что столичные аэропорты, несмотря на грозу, работают в штатном режиме.

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