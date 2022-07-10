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Очевидцы размещают в соцсетях видео сильной грозы в Москве

19:56
  • воскресенье
  • 10 июля 2022

Один человек погиб

В социальных сетях появляется видео последствий прохождения мощного грозового фронта через Москву. Видно, как сильный ветер ломает деревья и шаткие конструкции.
Один человек погиб в Москве во время грозы

На одном из видео, как сообщается, запечатлён момент гибели мужчины от вырванного с корнями дерева. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале, во время грозы один человек погиб, десять пострадавших доставлены в больницы с травмами.

В некоторых районах Москвы из-за грозы изменены маршруты общественного транспорта. Перед Лефортовским тоннелем на ТТК сильно затруднено движение из-за упавших на проезжую часть фрагментов облицовки.

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