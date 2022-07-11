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Мощный ливень обрушился на Крым

08:29
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Последствия стихии устраняют

Сегодня грозы и сильный ветер - до 14 метров в секунду - прогнозируют в Санкт-Петербурге. В городе объявлен жёлтый уровень погодной опасности, коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности.

Штормовое предупреждение продолжает действовать и в Крыму. Накануне на полуостров обрушился мощный ливень, который сопровождался ураганным ветром. В Симферополе потоками воды смыло часть прибрежной инфраструктуры. В Ялте под водой оказались отдельные участки дорог и целые улицы. Затоплены подземные переходы. А по набережной Евпатории люди передвигались по колено в воде.

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