Мощный ливень обрушился на Крым

Последствия стихии устраняют
Сегодня грозы и сильный ветер - до 14 метров в секунду - прогнозируют в Санкт-Петербурге. В городе объявлен жёлтый уровень погодной опасности, коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности.
Штормовое предупреждение продолжает действовать и в Крыму. Накануне на полуостров обрушился мощный ливень, который сопровождался ураганным ветром. В Симферополе потоками воды смыло часть прибрежной инфраструктуры. В Ялте под водой оказались отдельные участки дорог и целые улицы. Затоплены подземные переходы. А по набережной Евпатории люди передвигались по колено в воде.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"