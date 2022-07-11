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Названы имена новых героев спецоперации на Украине

08:27
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Солдаты проявляют мужество

В Министерстве обороны рассказали о новых подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Группа из морских пехотинцев под командованием сержанта Юрия Высоцкого обнаружив в лесополосе позиции противника, в ходе скоротечного боя уничтожила националистов. Затем, выявив расположение украинских миномётных батарей, Юрий Высоцкий оперативно передал координаты их местонахождения. В результате чего батареи были поражены точным огнём нашей артиллерии.

Рядовой Максим Родионов, действуя в составе штурмовой группы, обнаружил бронетранспортёр, а также группу пехоты противника. Российские военнослужащие вступили в бой с численно превосходящим противником. Несмотря на полученное ранение, Максим Родионов лично уничтожил 5 украинских националистов и взял одного в плен. 

Сержант Роман Скрынник, командир радиотелефонного отделения, восстановил работоспособность командно-штабной машины, повреждённой артиллерийским огнём и обеспечил командование связью. Это позволило передать координаты расположения сил противника, по которому был нанесён ответный огонь.

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