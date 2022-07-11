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Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Британии

08:33
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Она заявила, что намерена снижать налоги

Борьба за кресло премьер-министра Великобритании набирает обороты. О своем выдвижении на этот пост объявила глава министерства иностранных дел Королевства Лиз Трасс. Она сообщила об этом в статье для газеты The Telegraph.

Трасс уверена, что может вести за собой людей, принимать трудные решения и выполнять обещания - дипломат намерена "снижать налоги с первого дня" премьерства.

В качестве преимущества на фоне других кандидатов глава МИД, вероятно, будет всеми способами демонстрировать свое негативное отношение к нашей стране. А похвалиться есть чем - во время учений НАТО в Прибалтике Трасс с воинственным лицом каталась на танке, а также во время переговоров с Сергеем Лавровым заявляла, что никогда не признает суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. На данный момент в борьбе за пост главы Великобритании участвуют около 10 человек.

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