Президент Шри-Ланки сообщил о своей отставке

В стране не утихают беспорядки

Информация о волнениях в Шри-Ланке. Эти кадры приходят из столицы островного государства Коломбо - на улицах города тысячи протестующих.

Не собираются расходиться и те, кто в минувшие выходные захватил президентский дворец. В соцсетях активно распространяют видео, где демонстранты обживаются в резиденции главы государства.

В понедельник президент сообщил о намерении уйти в отставку, согласился оставить свой пост и премьер-министр. Политический кризис в стране разразился на фоне экономического. Из-за пандемии коронавируса остановился поток туристов, ухудшила положение и санкционная война, развязанная Западом против нашей страны.

С апреля в Шри-Ланке дефицит топлива и перебои с поставками лекарств и продуктов. В стране объявлен дефолт по внешним обязательствам и введено чрезвычайное положение.

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