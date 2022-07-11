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Хакеры добыли секретные документы украинской армии

08:14
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Российским RaHDIt помогают украинские "Берегини"

Хакеры получили доступ к секретным документам украинской армии. Российская хакерская группа RaHDIt с помощью украинских "коллег" - группы "Берегини" – получают данные о действиях украинской армии и об обстановке на фронте практически в режиме реального времени.

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"Это мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой "Берегини", очень хорошо работаем. Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, что именно мы знаем", - сообщил участник группы RaHDIt на условиях анонимности агентству РИА Новости.

Хакер отметил большой вклад "Берегинь" в общее дело – им, в свою очередь, помогают друзья, которые остались на службе в ВСУ.

Хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") на прошлой неделе выложила на своем сайте "Немезида" данные сотрудников главного управления разведки минобороны Украины. В личных делах 2,5 тысяч служащих ГУР содержатся данные о криминальном прошлом многих из них. А в прошлом месяце хакеры опубликовали данные 700 сотрудников СБУ.

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