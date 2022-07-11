Киев призвал украинцев покинуть освобожденные ВС России районы

Украинские власти заявляют, что готовят масштабное контрнаступление

Жителям юга Украины – в частности, Херсонской области – необходимо срочно эвакуироваться. ВСУ готовят масштабное контрнаступление, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

"Понятно, что будут бои, будут артиллерийские обстрелы, ... и поэтому мы призываем срочно эвакуироваться", — сообщила вице-премьер. По словам Верещук, в первую очередь это касается женщин и детей, которые "не должны становиться живым щитом".

Точной даты "контрнаступления" Верещук не назвала. В то же время, министр обороны Украины Алексей Резников 10 июня заявил, что ВСУ получили приказ Зеленского: отвоевать юг страны. Киев считает, что это необходимо с политической точки зрения, передает Reuters.

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