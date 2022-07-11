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Реки в Сочи снова вышли из берегов после сильного ливня

08:50
  • понедельник
  • 11 июля 2022

В море унесло автомобиль

Локальные подтопления зафиксированы в сочинском Дагомысе. Минувшей ночью там за час выпало 86 мм осадков. Уровень воды в реках резко понялся.

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"В результате обильных продолжительных осадков минувшей ночью поднялся уровень воды в реке Восточный Дагомыс. В поселке Дагомыс только за один час выпало 86 мм осадков... Зафиксированы локальные подтопления в микрорайоне", - сообщили в местной администрации.

Поднявшаяся вода унесла в море автомобиль. По данным Telegram-канала оперативного штаба Краснодарского края, никто из жителей и туристов не пострадал. Как сообщают власти, после ночного ливня на Кубани получено около двух сотен заявок на откачку воды.

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