Реки в Сочи снова вышли из берегов после сильного ливня

В море унесло автомобиль

Локальные подтопления зафиксированы в сочинском Дагомысе. Минувшей ночью там за час выпало 86 мм осадков. Уровень воды в реках резко понялся.

"В результате обильных продолжительных осадков минувшей ночью поднялся уровень воды в реке Восточный Дагомыс. В поселке Дагомыс только за один час выпало 86 мм осадков... Зафиксированы локальные подтопления в микрорайоне", - сообщили в местной администрации.

Поднявшаяся вода унесла в море автомобиль. По данным Telegram-канала оперативного штаба Краснодарского края, никто из жителей и туристов не пострадал. Как сообщают власти, после ночного ливня на Кубани получено около двух сотен заявок на откачку воды.

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