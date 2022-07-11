Зеленский приказал армии отвоевать юг Украины

Киев рассчитывает на помощь Запада

Украинские вооруженные силы получили приказ отвоевать юг страны. Такую задачу им поставил президент Владимир Зеленский, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы понимаем, что политически это крайне необходимо для нашей страны. Президент отдал приказ главнокомандующему Вооруженными силами разработать план. После этого свою работу должны выполнить в генштабе и сказать, что нам нужно сделать то-то и то-то, чтобы добиться цели", - заявил Резников в интервью The Times.

По его словам, численность ВСУ на данный момент составляет около 700 тысяч человек. Всего же к участию в боевых действиях может быть привлечено порядка миллиона украинцев, в том числе сотрудники полиции и Нацгвардии.

При этом глава Минобороны Украины уверен, что в достижении поставленной Зеленским цели Киеву должны помочь страны Запада. Резников призвал НАТО нарастить поставки вооружений.

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