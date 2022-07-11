ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский приказал армии отвоевать юг Украины

08:56
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Киев рассчитывает на помощь Запада

Украинские вооруженные силы получили приказ отвоевать юг страны. Такую задачу им поставил президент Владимир Зеленский, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы понимаем, что политически это крайне необходимо для нашей страны. Президент отдал приказ главнокомандующему Вооруженными силами разработать план. После этого свою работу должны выполнить в генштабе и сказать, что нам нужно сделать то-то и то-то, чтобы добиться цели", - заявил Резников в интервью The Times.

По его словам, численность ВСУ на данный момент составляет около 700 тысяч человек. Всего же к участию в боевых действиях может быть привлечено порядка миллиона украинцев, в том числе сотрудники полиции и Нацгвардии.

При этом глава Минобороны Украины уверен, что в достижении поставленной Зеленским цели Киеву должны помочь страны Запада. Резников призвал НАТО нарастить поставки вооружений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.