Росавиация вновь продлила запрет полетов в аэропорты на юге страны

До 18 июля

Режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и в центральной части России вновь продлен. На этот раз до 18 июля, сообщили в Росавиации.

Полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В качестве альтернативы Росавиация рекомендует использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля из-за специальной военной операции по защите Донбасса.

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