ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Разведка США снабжает ВСУ спутниковыми снимками территории России

09:26
  • понедельник
  • 11 июля 2022

В эти цели летят украинские снаряды

Разведка США снабжает украинскую армию спутниковыми снимками и данными радиолокации. Эту информацию ВСУ используют для нанесения ракетных и артиллерийских ударов, в том числе по территории России, сообщил хакер из российской группы RaHDIt.

Разведка США не увидела шансов на перемирие между Россией и Украиной
Разведка ДНР добыла план наступления ВСУ в Донбассе

"Мы достоверно знаем, что американская разведка снабжает украинскую разведку спутниковыми снимками, данными радиолокации, в том числе спутниковыми снимками территории России, куда потом, собственно, и прилетают украинские ракеты и снаряды", - сообщил хакер агентству РИА Новости на условиях анонимности.

ВСУ ночью 3 июля тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями нанесли удар по Белгороду. Все три ракеты были уничтожены российской ПВО, однако обломки одной из них упали на жилой дом. Три человека погибли, еще двое, в том числе ребенок, пропали без вести.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Разведка США
Разведка США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.