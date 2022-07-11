Разведка США снабжает ВСУ спутниковыми снимками территории России

В эти цели летят украинские снаряды

Разведка США снабжает украинскую армию спутниковыми снимками и данными радиолокации. Эту информацию ВСУ используют для нанесения ракетных и артиллерийских ударов, в том числе по территории России, сообщил хакер из российской группы RaHDIt.

"Мы достоверно знаем, что американская разведка снабжает украинскую разведку спутниковыми снимками, данными радиолокации, в том числе спутниковыми снимками территории России, куда потом, собственно, и прилетают украинские ракеты и снаряды", - сообщил хакер агентству РИА Новости на условиях анонимности.

ВСУ ночью 3 июля тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями нанесли удар по Белгороду. Все три ракеты были уничтожены российской ПВО, однако обломки одной из них упали на жилой дом. Три человека погибли, еще двое, в том числе ребенок, пропали без вести.

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