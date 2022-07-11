ВСУ безостановочно обстреливают Донецк

Есть пострадавшие

Последние данные о ситуации в Донбассе. В результате обстрелов киевских силовиков в ДНР погиб мирный житель, четверо ранены. За сутки ВСУ выпустили почти 500 снарядов. Под огнём - жилые районы Донецка и пригородов. Село Новобахмутовка атаковали из реактивных систем "Град". Крупнокалиберные боеприпасы образца НАТО применили в Горловке. Обстрелы - и в Луганской республике. Комплексы ПВО успешно перехватили украинскую ракету "Точка-У".

Жилые дома, авторынок. Чем больше жертв среди мирного населения, тем лучше. Следуя циничной логике, ВСУ практически безостановочно обстреливают Донецк. Жертвами обстрела Шахтерского района в ДНР, где находились активисты-волонтеры, стали 3 человека, 11 пострадали.

А это уже Калининский район Донецка. Земля усыпана битыми стёклами. Незамедлительно в небо поднимается авиация. По квадрату, откуда вёлся огонь, начинается работа.

Утро понедельника принесло новости о победах на поле боя. Союзные силы освободили село Богородичное, взяты под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье. Ведётся организация плацдарма для наступления на Славянск.

В этот город областного значения ВСУ отступили с "Голубых озёр". Знаменитая здравница региона, курортная зона, расположенная под Красным Лиманом, также освобождена от националистов. Но уходя, они уничтожают инфраструктуру дальнобойной артиллерией. Обстрелы как по расписанию.

Тактика выжженной земли в действии. Вертолёт уничтожает пшеничное поле. Видимо, ощущение безнадежности положения в рядах ВСУ все очевиднее. Что подтверждает сдавшийся в плен солдат ВСУ. Бойцов, едва умеющих держать оружие, бросают на передовую. Если что-то идёт не по плану, о подразделении просто забывают.

ВСУ продолжают усиливать группировку на севере Харьковской области. В ожидании возможного форсирования Северского Донца силами ВС РФ украинское командование перебросило в близлежащие районы группы иностранных наемников и националистический батальон "Кракен". На главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту Киев совершил попытку покушения. Он не пострадал.

Из Мариуполя в Волноваху отправилась первая электричка. Почти вручную восстановлено 90% разрушенных железнодорожных путей. А на полевой кухне работа буквально "кипит" круглые сутки. Даже в условиях постоянной смены позиций. Овощи, мясо, соки - рацион разнообразный, блюда не повторяются. Также обязательно - передвижные душевые модули и палатки для отдыха. Чтобы после тяжелого боя можно было восстановить силы.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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