Германия учится жить без российского газа

Поставки газа по "Северному потоку" прекратились утром

Момент истины для Европы. Вынужденная остановка газопровода "Северный поток" стала настоящим стресс-тестом для экономики Старого Света. Как минимум ближайшие 10 дней странам ЕС придется включить максимально жесткий режим экономии топлива и надеяться на скорейшее завершение техобслуживания объекта. В этих некомфортных условиях у многих жителей континента начинают открываться глаза на деструктивную политику собственных властей.

Рано или поздно это должно было случиться. Сегодня в 7 часов утра поставки газа по трубопроводу "Северный поток" прекратились. Начались работы по техническому обслуживанию, которые продлятся 10 дней - до 21 июня. И это станет, пожалуй, самым серьезным испытанием на прочность как европейской промышленности, так и для твердолобых европейских политиков.

То, что с газом будут проблемы, стало ясно еще месяц назад, Поставки упали из-за ремонта газоперекачивающий турбин. Одна из них и вовсе "зависла" из-за санкций на заводе в Канаде. Накануне проблему с возвратом агрегата вроде бы удалось решить, но время упущено. В итоге газ в Европу в ближайшее время будет поступить только по украинскому маршруту. А этого явно недостаточно.

Без газа остановятся одни из наиболее сильных - химическая и фармакологическая отрасли ФРГ. На их долю приходится почти пятая часть идущего в страну голубого топлива. Во Франции, как сообщил министр экономики Брюно Ле Мэр, правительство составляет список компаний, которым газ будет предоставляться в приоритетном порядке. Многие компании уже ищут альтернативу, в частности, переходят на крайне вредный для экологии мазут. О столь любимой европейцами "зеленой" энергетике как-то забыли. А там и до угля недалеко - вот тогда великий лондонский смог середины прошлого века покажется цветочками.

"Что мы сделали, так это переоборудовали наши котлы, чтобы они могли работать на газе или мазуте, и мы даже можем перейти на уголь, если понадобится. Но все это, конечно, ужасно", - рассказал глава концерна по производству автомобильных покрышек Флоран Менего.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вернулся с саммита глав МИД "Большой двадцатки". И теперь сокрушается, что антироссийская позиция не преобладает среди стран-членов клуба, как не является ключевой на повестке дня и тема санкций против Москвы.

"В абстрактных терминах все согласны с необходимостью многосторонности и защиты таких принципов, как территориальный суверенитет и неприменение силы. Однако, когда дело доходит до конкретики, всё часто выглядит иначе... Жестокая правда состоит в том, что национальные интересы часто перевешивают общую приверженность более высоким идеалам... Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше", - сказал Боррель.

О каком выигрыше говорит Боррель, непонятно. В экономическом и социальном уж точно нет. Те политики, кто ближе к народу, в отличие от кабинетных еврочиновников, это понимают.

Если же экономика катится под откос, страдает и политика. Ситуация в стране, возникшая в том числе из-за санкций, уже стоила поражения на выборах партии президента Франции Макрона. А если перенестись за океан, не лучше идут дела и у главы Белого дома. Его рейтинг в очередной раз побил антирекорд. Уже лишь 29 процентов американцев одобряют его деятельность, тогда как почти 60 процентов выступают против политики президента. Причины - самая большая за 40 лет инфляция и рекордно высокие цены на бензин. Не последнюю роль в существенном изменении мнения жителей США сыграли и явные возрастные проблемы американского лидера.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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