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Сход ледника в Киргизии попал на видео

11:55
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Обошлось без пострадавших

В Киргизии туристы стали свидетелями схода ледника. Завораживающие кадры опасного природного явления заснял один из участников похода.

Лавина сорвалась с вершины горы и обрушилась на ущелье. Мужчина до последнего момента не выключал камеру. Когда стало ясно, что снежная масса не остановится, оператор спрятался за большим камнем.

Никто не пострадал. Последствия схода ледника сейчас устраняют сотрудники МЧС. Ущелье Джууку - одно из самых длинных в Киргизии. Через него проходит множество туристических маршрутов.

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