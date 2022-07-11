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В Татарстане затонул прогулочный теплоход

12:35
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Возбуждено уголовное дело

ЧП на Волге - в Татарстане затонул прогулочный теплоход с 34 пассажирами на борту. Инцидент произошёл в воскресенье в районе пристани Аракчино.

Погибших и пострадавших нет. Людей оперативно эвакуировали на подоспевших на место катерах, лодках, а также теплоходе "Добрый". Спасённых доставили на берег в порт Казани.

Причины происшествия устанавливаются. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлёкшее по неосторожности причинение крупного ущерба".

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