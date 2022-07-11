В Севастополе обнаружили древний погребальный комплекс

Погребения отреставрируют и законсервируют

Древний погребальный комплекс, мраморные стелы и колумбарий обнаружили археологи на раскопках в Севастополе. Уникальные артефакты датируют вторым веком нашей эры. Ранее подобные захоронения находили только в Греции и на территории современной Турции. На табличках в святилище сохранились имена жителей античного города.

Работу античного скульптора даже сейчас назовут ювелирной. 18 веков прошло, а на мраморной плите до сих пор отчетливо видны черты лица. Судя по свитку в руках, мужчина, скорее всего, был важным государственным деятелем. Даже имя известно.

"Этот комплекс венчало огромное погребальное сооружение "Аристона, сына Аристона". Вот его могильная плита, стела с его изображением и плакальщицей на заднем плане. Общая высота этого могильного комплекса достигала 4 метра 20 сантиметров", - рассказал старший научный сотрудник ИИМК РАН Виктор Вахонеев.

На соседней стеле – 18 летняя Аниона, возраст и имя указаны на табличке. В стене найдены останки еще 14 персон. Не считая провалившейся крыши, гробница-колумбарий сохранилась в идеальном состоянии.

Еще одна находка – героон. Такое античное святилище могли построить только для настоящего героя. Таких людей сравнивали с полубогами или даже самим Гераклом.

"По масштабу, по значимости этого сооружения, понимаем, что человек совершил что-то большое для города, для общины. То ли он был политическим деятелем, общественным, то ли военачальник какой-то, добившийся больших побед по защите, по приобретению каких-то земель, объектов", - отметил Александр Аветиков.

Находки были сделаны всего лишь в 50 метрах от главного входа в Херсонес. По сути, это был пантеон, что-то вроде Некрополя у Кремлевской стены или кладбища Пер-Лашез в Париже.

Среди погребений археологи обнаружили небольшой античный храм. Двускатная крыша, две колонны, а во внутреннем дворике – алтарь для проведения ритуалов, посвященных богам из загробного мира.

Крупнейшие на территории полуострова раскопки начались в прошлом году при поддержке фонда "Моя история". Работы ведутся на территории бывших воинских частей. Это пригород Херсонеса – 4 тысячи гектаров. Справиться с таким объемом помогают волонтеры. Для многих эта экспедиция – мечта.

"Херсонес для нашей страны - уникальное место. Уникальный памятник. Здесь всегда велись и продолжают вестись раскопки. Здесь копают все, мне кажется, и филологи, и археологи, историки – такой симбиоз разных наук, разных научных дисциплин", - говорит волонтер "Наследия" Анна Овчинникова.

За год удалось обнаружить около тысячи объектов: колодцы, склепы, мастерские. А еще 2 миллиона находок – из них 300 тысяч представляют музейную ценность.

"Довольно много было у нас предметов из желтого металла, это и каменные предметы, надгробия, архитектурные детали. Но, конечно, самый массовый материал — это керамика. Здесь же в камеральной лаборатории происходит первичная реставрация и консервация предметов", - рассказала старший научный сотрудник ИИМК РАН Анна Покровская.

Обнаруженные погребения тоже отреставрируют и законсервируют. Сооружения станут частью открытой экспозиции будущего историко-археологического парка "Херсонес-Таврический".

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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