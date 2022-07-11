Власти Сочи закрыли городские пляжи

Действует штормовое предупреждение

Отдыхающих в Сочи предупреждают о запрете на купание в море. Городские пляжи закрыты, действует штормовое предупреждение.

"В связи с непогодой на всех пляжных территориях ведется оповещение о запрете купания", - приводит сообщение пресс-службы городской администрации РИА Новости.

Туристам, которые все же решили посетить пляж, на месте людей сообщают о действующем запрете. Синоптики предупреждают о сильных дождях, ветре с порывами до 20 метров в секунду, четырехбалльном шторме и смерчах над морем.

Как сообщили ранее в оперштабе Краснодарского края, из-за ночного ливня вышла из берегов река Восточный Дагомыс. Один автомобиль потоком унесло в море, обошлось без пострадавших.

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