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Поставки газа по "Северному потоку" прекратились утром 11 июня

09:58
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Сообщается, что плановая профилактика продлится 10 суток

Оператор "Северного потока" - компания Nord Stream AG – сообщила о прекращении поставок газа по трубопроводу. По данным компании, обе нитки газопровода останавливают для проведения ежегодных плановых профилактических работ.

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Поставки топлива по ключевому маршруту из России в Европу прекратились с началом "газовых суток", в семь часов утра по Москве. Как сообщается, профилактика включает в себя тестирование механических компонентов трубопровода и систем автоматизации. Предполагают, что техобслуживание продлится до 21 июля, передает РИА Новости.

"Газпром" снизил прокачку по "Северному потоку" примерно на 60% еще в середине июня. Компания сообщила, что может поставлять в газопровод только 67 миллионов кубометров при плановом объеме 167 миллионов. Причина - в работе немецкой компании Siemens, которая из-за санкций Оттавы против Москвы не может вернуть отремонтированные на канадском заводе турбины для компрессорной станции "Портовая".

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