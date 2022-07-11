В Карачаево-Черкесии задержали 11 членов ИГ

Они занимались вербовкой и пропагандой

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Карачаево-Черкесии задержали 11 членов подпольной ячейки международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России – прим. ред.).

Задержанные причастны к вовлечению жителей КЧР в террористическую деятельность, а также ее пропаганде в интернете, сообщили в ЦОС ФСБ.

В местах задержания исламистов обнаружили огнестрельное оружие, пистолет Макарова, обрез охотничьего ружья, три гранаты, большое количество боеприпасов и средства связи.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Организация и участие в деятельности террористического сообщества" и "Пропаганда терроризма".

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