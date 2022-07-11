Глава ДНР заявил о невозможности восстановить Мариуполь до сентября

Масштабы разрушений огромны
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о сроках восстановления Мариуполя после разрушений в ходе специальной военной операции.
Учитывая огромные разрушения, восстановить город к сентябрю 2022 года не получится, отметил он.
"С учетом степени разрушений в Мариуполе все сделать до сентября, увы, не получится. Но тем не менее работа проведена уже весьма серьезная", - передает слова Пушилина ТАСС.
Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что между его городом и Донецком налажено пассажирское сообщение. Электричка будет отправляться до Волновахи, а оттуда люди смогут доехать до Донецка на автобусе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"