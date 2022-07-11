Глава ДНР заявил о невозможности восстановить Мариуполь до сентября

Масштабы разрушений огромны

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о сроках восстановления Мариуполя после разрушений в ходе специальной военной операции.

Учитывая огромные разрушения, восстановить город к сентябрю 2022 года не получится, отметил он.

"С учетом степени разрушений в Мариуполе все сделать до сентября, увы, не получится. Но тем не менее работа проведена уже весьма серьезная", - передает слова Пушилина ТАСС.

Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что между его городом и Донецком налажено пассажирское сообщение. Электричка будет отправляться до Волновахи, а оттуда люди смогут доехать до Донецка на автобусе.

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