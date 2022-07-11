Горящая фура парализовала движение на ЦКАД

Столкнулись две легковушки и грузовик

Горящая фура парализовала движение в районе 3-го км Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области. Там столкнулись две легковушки и грузовик.

"На 3-м км внешней стороне ЦКАД нет движения из-за ДТП", - приводит сообщение Росавтодора агентство ТАСС.

По данным областного ГУ МЧС, ДТП произошло в районе деревни Стародальняя. В результате столкновения вспыхнул пожар, фуру охватил огонь. Водитель грузовика получил ожоги ног. В районе съезда с ЦКАД на Ленинградское шоссе образовалась многокилометровая пробка.

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