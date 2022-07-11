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Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград

10:58
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Речь идет об алкоголе и химикатах

Власти Литвы приняли решение расширить список товаров, транзит которых через их территорию в Калининградскую область запрещен из-за санкций.
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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на литовскую таможню.

Новые ограничения введены в отношении алкоголя, промышленных химикатов на основе спирта, древесины и цемента.

Литва прекратила транзит в Калининград целого ряда товаров, которые попали под санкции Евросоюза, 18 июня. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, ограничения затронули от 40 до 50 процентов грузов, в том числе стройматериалы и металлы.

В МИД России заявили, что Москва подготовила жесткие меры в ответ на запрет транзита в Калининград Литвой и Евросоюзом. Российская сторона ожидает, что Вильнюс и Брюссель все же примут единственно правильное решение.

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