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Французская энергетика перешла на мазут

11:11
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Заявляют, что готовы перейти и на уголь

Энергетические компании Франции начали переоборудовать газовые котлы для работы на мазуте. Таким образом они готовятся к дальнейшим сокращениями поставок российского газа, надеясь избежать перебоев в работе.

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"Мы даже можем перейти на уголь, если понадобится. Цель состоит в том, чтобы избежать закрытия завода в случае, если мы столкнемся с нехваткой газа", — цитирует Reuters главу Michelin - одного из ведущих производителей шин в мире - Флорана Менего. По его словам, компания готова перейти и на уголь в случае необходимости.

По данным агентства, ранее министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что было бы безответственно не подготовиться к дефициту. Он счел прекращение поставок газа из России самым вероятным сценарием. Промышленность по всей Европе начинает переходить на более "грязное" по сравнению с газом топливо, стремясь снизить издержки.

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