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Глава МИД Британии Трасс ради кресла премьера пообещала победить Россию

11:31
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Ранее министр объявила о выдвижении своей кандидатуры

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что будет добиваться "победы над Россией", если станет премьер-министром.
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Кроме того, политик собирается снизить корпоративный налог и уменьшить государственные расходы.

"Я буду бороться на выборах как консерватор и буду управлять страной как консерватор. На посту премьер-министра я возьмусь за дело: будь то обеспечение поражения Владимира Путина на Украине или стимулирование экономики", - передает ее слова The Telegraph.

7 июля занимавший должность премьер-министра Борис Джонсон подал в отставку после того, как на фоне секс-скандалов из его правительства уволились более 50 человек. Новый глава кабмина будет объявлен 5 сентября.

На данный момент на пост главы британского кабмина претендуют 11 человек: глава МИД Лиз Трасс, экс-глава Минздрава Саджид Джавид, экс-глава МИД Джереми Хант, экс-министр образования Надим Захави, экс-глава Минфина Риши Сунак, младший министр по торговым отношениям Пенни Мордонт, государственный министр по делам местного самоуправления, религии и общин Кеми Баденох, Генпрокурор Англии и Уэльса и генеральный адвокат Северной Ирландии Сэулла Браверман, министр транспорта Грант Шаппс, председатель парламентского комитета по иностранным делам Том Тугендхат, заместитель главы МИД Рехман Чишт. Двенадцатым кандидатом может стать министр внутренних дел Прити Пател, пишет SkyNews.

46-летняя Лиз Трасс считается одним из наиболее вероятных преемников Бориса Джонсона. Согласно опросам, она пользуется большой популярностью среди членов Консервативной партии. Ее главный соперник - Риши Сунак.

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