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Алиханов опроверг сообщения о новых ограничениях на транзит в Калининград

11:37
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Губернатор напомнил об ответных мерах

Литва не вводила новых ограничений на транзит грузов из России в Калининградскую область. Еврокомиссия приняла санкции еще в марте, сейчас просто вводят очередной этап, пояснил губернатор региона Антон Алиханов.

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"Читаю, что Литва расширила санкционный список по калининградскому транзиту. Это не так. Санкции, принятые ЕК, имеют ступенчатый характер, они приняты еще в марте, сейчас просто очередной этап вступления их в силу по разным товарам", - написал Алиханов  в Telegram.

По словам губернатора, Россия в принципе против каких-либо ограничений на калининградский транзит.  Алиханов напомнил, что ранее в качестве ответной меры предложил полный запрет на движение товаров между тремя прибалтийскими странами и Россией - с исключением для Калининградской области.

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