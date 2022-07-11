Алиханов опроверг сообщения о новых ограничениях на транзит в Калининград

Губернатор напомнил об ответных мерах

Литва не вводила новых ограничений на транзит грузов из России в Калининградскую область. Еврокомиссия приняла санкции еще в марте, сейчас просто вводят очередной этап, пояснил губернатор региона Антон Алиханов.

"Читаю, что Литва расширила санкционный список по калининградскому транзиту. Это не так. Санкции, принятые ЕК, имеют ступенчатый характер, они приняты еще в марте, сейчас просто очередной этап вступления их в силу по разным товарам", - написал Алиханов в Telegram.

По словам губернатора, Россия в принципе против каких-либо ограничений на калининградский транзит. Алиханов напомнил, что ранее в качестве ответной меры предложил полный запрет на движение товаров между тремя прибалтийскими странами и Россией - с исключением для Калининградской области.

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