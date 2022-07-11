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Путин и Лукашенко обсудили калининградский транзит

12:07
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Президенты обсудили вопросы совместной обороны России и Белоруссии.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник, 11 июля, провели телефонный разговор.
Лукашенко пообещал помочь России обеспечить Калининград товарами

Лидеры обсудили калининградский транзит, поставки российских энергоносителей в Европу и ход российской спецоперации, сообщает агентство БелТА.

Кроме того, Путин и Лукашенко затронули вопросы совместной обороны и строительство порта в Белоруссии.

Ранее Лукашенко пообещал помочь России обеспечить Калининград товарами. Он отметил, что у Москвы и Минска достаточно сил и средств, чтобы доставить грузы "без всяких войн и напряжений".

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