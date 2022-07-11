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Российский аналог SWIFT подготовили к пробному запуску

12:12
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Отключить какую-либо страну от этой системы невозможно

Пилотная версия российского аналога SWIFT готова к тестированию в российских банках. Система основана на технологии блокчейна и полностью децентрализована, сообщила пресс-служба технического оператора разработки "Платформа НТИ".

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"Пилотная версия децентрализованной системы обмена межбанковскими финансовыми сообщениями готова к тестированию и может быть использована в банках. Проект разработан Центром компетенций НТИ "Технологии распределенных реестров СПбГУ", - цитирует сообщение РИА Новости.

По данным разработчиков, система показывает очень высокие результаты. Скорость передачи превышает 25 тысяч сообщений в секунду, есть возможность дальнейшего расширения. Эксперты отмечают, что отечественный "SWIFT" использует не классический блокчейн, а трехуровневую архитектуру. Создать ограничения или отключить какую-либо страну или банк от системы невозможно, так как у каждого пользователя есть одинаковые права и возможности.

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