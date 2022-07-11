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"Калибры" уничтожили хранилища со снарядами для HIMARS под Днепропетровском

12:36
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Это иностранные поставки

Минобороны России отчиталось об уничтожении склада с боеприпасами для тяжелых вооружений, в том числе иностранных, на Украине.
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Высокоточные ракеты большой дальности морского базирования "Калибр" поразили склад с боеприпасами для РСЗО HIMARS, гаубиц M777 и самоходных пушек 2С7 "Пион".

Хранилища находились в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области, заявил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, ВКС России уничтожили пункт управления 58-й бригады ВСУ в ДНР и склад, где хранилось более 200 тонн иностранных противотанковых ракетных комплексов.

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