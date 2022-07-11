"Калибры" уничтожили хранилища со снарядами для HIMARS под Днепропетровском

Это иностранные поставки

Минобороны России отчиталось об уничтожении склада с боеприпасами для тяжелых вооружений, в том числе иностранных, на Украине.

Высокоточные ракеты большой дальности морского базирования "Калибр" поразили склад с боеприпасами для РСЗО HIMARS, гаубиц M777 и самоходных пушек 2С7 "Пион".

Хранилища находились в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области, заявил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, ВКС России уничтожили пункт управления 58-й бригады ВСУ в ДНР и склад, где хранилось более 200 тонн иностранных противотанковых ракетных комплексов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"