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Москвичей предупредили об ухудшении погоды в понедельник

12:41
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Ожидается гроза

В Москве и Подмосковье ожидается ухудшение погодных условий во второй половине понедельника, 11 июля.

Местами ожидаются ливень, гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, говорится в сообщении Telegram-канала столичного комплекса городского хозяйства. Предупреждение действует до конца суток.

Водителям рекомендовали избегать внезапных маневров на дорогах и парковаться вдали от деревьев, пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

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