Москвичей предупредили об ухудшении погоды в понедельник

Ожидается гроза
В Москве и Подмосковье ожидается ухудшение погодных условий во второй половине понедельника, 11 июля.
Местами ожидаются ливень, гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, говорится в сообщении Telegram-канала столичного комплекса городского хозяйства. Предупреждение действует до конца суток.
Водителям рекомендовали избегать внезапных маневров на дорогах и парковаться вдали от деревьев, пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"