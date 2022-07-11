Собянин проверил реконструкцию стадиона "Авангард"

Ее завершат в 2022 году

Масштабная реконструкция стадиона "Авангард" на востоке столицы будет завершена уже в текущем году. Об этом сегодня заявил Сергей Собянин.

Мэр проинспектировал ход строительных работ. Фактически на месте старого, пришедшего в упадок объекта появится новый ультрасовременный комплекс для круглогодичных занятий спортом и отдыха всей семьей.

Особое внимание специалисты уделят восстановлению исторического облика визитной карточки стадиона - входной группы с колоннадой и двумя мозаичными панно. Оценить итоги проделанной работы жители города смогут уже в следующем году.

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