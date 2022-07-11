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Переулки Арбата и Хамовников благоустроили более чем на 50%

15:10
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Работы завершат к сентябрю

Комфорт и функциональность! Переулки Арбата и Хамовников благоустроили больше чем на половину. Уже отремонтировали и заменили коммуникации, обустроили систему водостока. Сейчас устанавливают бордюры, мостят тротуары и меняют асфальт на проезжей части.

Где возможно, немного расширяют пешеходные дорожки. Разумеется, все исторические фрагменты городского убранства, включая старинные таблички и канализационные люки, сохранят. А некоторые артефакты отреставрируют.

В переулках установят около 500 уличных фонарей с энергосберегающими лампочками. Работы завершат к сентябрю.

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