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В Москве убили сотрудницу компании по выдаче микрозаймов

15:04
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Ведется следствие

Сотрудница организации по выдаче микрозаймов убита на рабочем месте в центре Москвы. Преступление произошло на Кожевнической улице ещё накануне вечером, но тело обнаружили только сегодня утром.

Сейчас отделение финансовой организации оцеплено, место происшествия осматривают следователи. Уже известно, что убитой был 51 год. Кто решил с ней свети счеты, пока неясно. Предполагаемого убийцу ищут. Расследование контролирует и столичная прокуратура.

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