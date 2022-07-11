В Москве убили сотрудницу компании по выдаче микрозаймов

Ведется следствие

Сотрудница организации по выдаче микрозаймов убита на рабочем месте в центре Москвы. Преступление произошло на Кожевнической улице ещё накануне вечером, но тело обнаружили только сегодня утром.

Сейчас отделение финансовой организации оцеплено, место происшествия осматривают следователи. Уже известно, что убитой был 51 год. Кто решил с ней свети счеты, пока неясно. Предполагаемого убийцу ищут. Расследование контролирует и столичная прокуратура.

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