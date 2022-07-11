Территория мегапроектов: как изменилась Новая Москва

Округ развивается динамично

У Новой Москвы - юбилей! Теперь жители не чувствуют разницы. Сегодня современное пространство ТиНАО открывает невероятные возможности каждому. Деловая и культурная жизнь, образование и отдых, отличные дороги и метро - темпы роста впечатляют! Как изменилась жизнь районов и с чего начать визит?

Такие экскурсии для детей в этом районе Новой Москвы проводят каждую неделю. Школьники переехали в недавно построенный огромный микрорайон. И лето - самое лучшее время, чтобы в игровой форме познакомится с историей того места, где они теперь живут.

Памятник Туве Янссон на одноименной площади, статуи троллей и других героев ее книг или Лапландский олень появились здесь неслучайно. Это огромный жилой комплекс под названием Скандинавия. Иногда экскурсии здесь проводит даже префект, он точно знает, каким именно будет этот городской район.

"Вы никогда не скажете, что это новый микрорайон. Здесь стоят вековые дубы, здесь протекают реки, берега которых благоустроены", - рассказал префект ТиНАО Дмитрий Набокин.

Десять лет назад на месте многих сегодняшних поселений было в буквальном смысле чистое поле. Но возводить с нуля гораздо проще, чем в условиях существующей городской застройки. Начали с транспортных проблем огромного района. Сюда пришло метро. Особая гордость столицы – станция Внуково.

Аэропорт станет первым в мире, куда протянут подземку. Сделано 350 – отремонтировано 1,5 тысячи километров дорог. Лечебный комплекс в Коммунарке стал один из символов успешной борьбы с ковидом. А ещё здесь появились Центры госуслуг, школы и детсады.

"Это уже третий детский сад, который открылся в нашем жилом комплексе. Всего таких детсадов более 10 планируется построить", - отметил директор школы №2094 Юрий Вержбицкий.

А вот жизнь поселения Воскресенского кардинально изменилась, когда там решили построить храм. Деревянная церковь в Воскресенском появилась еще в 16 веке. В 20-е годы прошлого столетия ее разгромили и разграбили. Пропала в том числе и главная святыня: частица копья, которым пронзили Христа. Но в поселке живет огромная православная община. В 2007-м здесь заложили первый камень, а в 2019 новый храм распахнул двери для прихожан.

Храм – смысловой объект преображенного поселка. Вокруг разбили огромный благоустроенный парк. У излучины реки появилась каменная набережная с пешеходными мостами. Этот район – точка притяжения для местных жителей.

Пока Новая Москва развивается точечно, своего рода ореолами застройки. Но между ними уже есть связь. Задача следующего десятилетия - объединить разрозненные жилые поселения в одну большую агломерацию.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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