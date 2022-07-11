В Москве рассказали о правилах безопасности на электросамокате

Действует образовательная программа

В столице запущена образовательная программа "Включи режим безопасности". Для тех, кто любит перемещаться по городу на электросамокате.

Первые желающие уже смогли пройти обучение на Северном речном вокзале. Им рассказали, как правильно оказать помощь, почему не стоит передвигаться на электросамокате вдвоём или в состоянии алкогольного опьянения, какие средства защиты следует использовать и как в случае необходимости оказать первую помощь.

Отрабатывали и практические навыки безопасного вождения. Также запущен специальный сайт, где можно ознакомиться с правилами пользования электросамокатом.

"Более полутора миллионов москвичей и гостей столицы активно используют сервис практически каждый день. Более 70 процентов поездок на электросамокатах проходит по транспортному сценарию, значит, что люди добираются до места работы и до ТПУ, до транспортно-пересадочных узлов, станций метро, до учёбы и так далее. Используются именно в транспортных целях", - рассказал руководитель проектов шеринга Департамента транспорта города Москвы Магомед Колгаев.

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