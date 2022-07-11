В Красногорске во время ремонта дома рухнули перекрытия

Дом включён в долгосрочную программу ремонта

В подмосковном Красногорске во время ремонта дома рухнули перекрытия. Пострадала женщина, которая просто не успела покинуть квартиру. Собственники давно требуют признать их жильё аварийным и наконец переселить их. Однако гнилые балки и глубокие трещины в стенах не для всех достаточно весомые аргументы.

Жительница подмосковного Красногорска Эльза Рыжова со слезами на глазах рассказывает о своём чудесном спасении. Женщина стоит на кухне своей квартиры, где ещё недавно на неё обрушился потолок.

Это первые кадры после обрушения (см. видео). Из-за обломков невозможно понять, где что находится. Однако чётко видны тяжёлые балки. Лишь по счастливой случайности они не упали на голову. Женщина вовремя заметила, что потолок начинает обваливаться и поспешила к выходу. Но не успела и оказалась зажатой под фрагментами потолочных перекрытий.

Потолок рухнул в комнате. Сейчас он уже заделан гипсокартонном, но сохранились фрагменты балок перекрытий. Как видно, они просто крошатся в руках. И по словам жильцов, из таких досок состоит весь каркас крыши.

После обрушения медлить было нельзя. Под плотным слоем строительного мусора и из-за густого облака пыли Эльза уже начала задыхаться. Но её быстро достали и с ушибами и гематомами доставили в больницу. Позже администрация предоставила семье пострадавшей временное жильё и приступила к разбирательству произошедшего.

"После этого случая мы провели независимую экспертизу. Нам её уже дали на руки. По данной экспертизе говорится, что несущие балки второго этажа подлежат полной замене, потому что они аварийные. Для того, чтобы приступить к кровле, продолжать ремонт крови, нам необходимо сейчас разработать проект по замене несущих балок второго этажа", - сообщила заместитель главы администрации городского округа Красногорск Надежда Барило.

Однако жильцы настаивают на признании дома аварийным и переселении. По их словам, мало менять балки перекрытия, ремонтировать кровлю и фасад. Из-за постоянных протечек и влажности в стенах уже появились трещины.

"Этот дом идёт по программе фонда капитального ремонта, там меняется не только в этом году кровля, там меняется фасад, там меняются коммуникации. Поэтому в принципе по заключению экспертизы, дом не признан аварийным на сегодняшний момент", - отметила Надежда Барило.

В Красногорске подобные проблемы не только в этих построенных 70 лет назад старых двухэтажках. На постоянные поломки жалуются и жильцы менее старых домов в соседнем районе на Вокзальной улице. Елена рассказывает – с балконов то и дело отваливаются куски бетона, в подвале крысы, а трубы постоянно текут. При этом жильцы недовольны, что ремонтируют повреждения халатно.

Это проблемы временные, успокаивают представители местной администрации. По их словам, дом Елены включён в долгосрочную программу ремонта до 2025-го года. За это время обещают поменять водопроводные и газовые трубы, отремонтировать фасад и кровлю, а также заменить все изжившие своё коммуникации.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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