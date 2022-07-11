МО: Силы ВСУ в районе Северска потеряли 70% личного состава

ВКС России уничтожили украинские пункты управления и позиции нацбатов

Украинская армия несет значительные потери на всех направлениях. Критическое для 25-ой отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ положение сложилось в районе Северска, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Потери данного соединения за время боевых действий составляют более 70 процентов личного состава. Командование бригады целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших", - заявил Конашенков на брифинге.

По данным Минобороны, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены пункт управления 58-ой мотопехотной бригады в районе Артемовска, а также живая сила и военная техника ВСУ в 10-ти районах. Ликвидированы позиции запрещенного в России нацформирования "Айдар" в районе Харькова, а также склад вооружения, где хранилось более двухсот тонн иностранных противотанковых ракетных комплексов и ракет к ним, передает ТВЦ.

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