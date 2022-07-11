В Токио началась церемония прощания с Синдзо Абэ

Она проходит при усиленных мерах безопасности
В Токио в буддистском храме Дзодзедзи проходит церемония прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Прощание проходит в узком кругу при усиленных мерах безопасности. На следующий день состоится церемония похорон и кремация.
Прощание для широкого круга всех, кто хочет воздать долг память бывшему премьер-министру, позднее будет организовано в Токио и в Симоносэки. Дата не определена, пишет РИА Новости.
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ получил смертельные ранения во время предвыборного выступления в городе Нара. Его отправили в больницу, где позднее он скончался.
Стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами не пытался скрыться, его сразу же задержали сотрудники безопасности. Он признал свою вину.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"