В Токио началась церемония прощания с Синдзо Абэ

Она проходит при усиленных мерах безопасности

В Токио в буддистском храме Дзодзедзи проходит церемония прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Прощание проходит в узком кругу при усиленных мерах безопасности. На следующий день состоится церемония похорон и кремация.

Прощание для широкого круга всех, кто хочет воздать долг память бывшему премьер-министру, позднее будет организовано в Токио и в Симоносэки. Дата не определена, пишет РИА Новости.

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ получил смертельные ранения во время предвыборного выступления в городе Нара. Его отправили в больницу, где позднее он скончался.

Стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами не пытался скрыться, его сразу же задержали сотрудники безопасности. Он признал свою вину.

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