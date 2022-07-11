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Зеленский решил ввести экзамен на получение гражданства Украины

13:29
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Проверять будут знание украинского языка и истории

Претендентам на гражданство Украины придется сдавать экзамен. Поручение разработать тесты направил премьер-министру страны Денису Шмыгалю украинский лидер Владимир Зеленский. Как отметили в пресс-службе президента Украины, это ответ на петицию о введении экзамена.

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"Обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Инициатор петиции, которая была подана 23 мая 2022 года - Виталий Капустян. По его мнению, в обязательный экзамен при получении гражданства должны войти тесты на знание украинского языка, истории Украины и конституции страны. По данным пресс-службы, обращение поддержали более 25 тысяч человек.

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